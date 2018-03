Sels vertraut Fiege Logistik

Die Ölmühle Sels in Neuss stellt Pflanzenöle, Fette und Schrot für den Gebrauch als Lebensmittel, Biokraftstoff und Futtermittel her. Mit 100 Mitarbeitern verarbeitet das Unternehmen rund 900.000 Tonnen Raps pro Jahr. Das Rapsöl wird in dem Abfüllbetrieb in Düsseldorf u. a. in PET-Flaschen abgefüllt und über den Großhandel in handelsüblichen Größen verkauft – neben der 1-Liter- und 10-Liter-Flasche gibt es Verpackungsgrößen bis hin zum 1.000-Liter-Behälter.



Der Fiege-Standort in Bocholt ist nach IFS-Standard zertifiziert und eines der größten Spirituosenlogistiklager in Europa. „Wir haben zudem ein großes Know-how an Transportorganisation und Transportabwicklung“, sagt Niederlassungsleiter Dirk Brocks. Für den Neukunden Sels übernimmt Fiege die nationale Distribution.