Greifbarer Ertrag

Die Intralogistik wird immer komplexer. Digitalisierung, Automatisierung und ein durchdachter Materialfluss verzahnen immer stärker die Prozesse in Lager und Produktion. Das kann für den Anwender erhebliche Vorzüge haben: Innerbetriebliche Abläufe sind nicht nur schneller und leistungsfähiger, sondern auch transparenter. Gleichzeitig steigert die Automatisierung die Ergonomie, zum Beispiel am Kommissionierplatz. Mitarbeiter werden von körperlich schweren Aufgaben entlastet, die Abläufe sicherer. Damit erhöhen sich jedoch auch die Anforderungen an die Systeme und Komponenten – vor allem an die Planung und Auslegung der Systemanlagen, Prozesse und Arbeitsplätze. Immer vor dem Hintergrund der Faktoren Zeit, Kosten und Funktionssicherheit. Um diese Vorgaben zu erfüllen, setzen Hersteller und Betreiber bereits in der Entwicklungsphase auf Techniken der Virtual Reality (VR).



»In der Architektur und der Produktentwicklung ist Virtual Reality schon längst gang und gäbe«, erklärt Jonas Ehrenfeld, Experte Sales Operations beim Intralogistik-Systemhaus Viastore mit Sitz in Stuttgart. »Hier ist die Technik ein wichtiges Werkzeug, um Entwürfe, die sich noch in der Entwicklungsphase befinden, realistisch erfahrbar zu machen und Schwachstellen zu erkennen.«



VR ist nicht 3D

Alle relevanten Informationen werden dazu auf eine spezielle Visualisierungs-Brille übertragen, die 3D-Modelle in eine Realitätswelt umwandelt. »Die Simulation täuscht die Sinne des Anwenders dabei so, dass er den Eindruck hat, sich in der dargestellten Umgebung in den richtigen Dimensionen zu befinden oder das theoretische Produkt tatsächlich in der Hand zu halten«, weiß Ehrenfeld. Ein wichtiger Unterschied zur herkömmlichen 3D-Technik: Die Sicht des Anwenders ist bei VR nicht auf einen Bildschirm beschränkt. Durch die Visualisierungs-Brille hat er ein größeres Sichtfenster und nimmt auch Dinge aus dem Augenwinkel wahr. Im Gegensatz zu 3D taucht er damit komplett in die virtuelle Welt ein und wird optisch von keinen äußeren Faktoren abgelenkt. Gerade neue Konzepte, die noch nicht auf dem Markt sind, können so im Vorfeld auf ihre Qualität, Funktionalität und Wirtschaftlichkeit überprüft werden – ein deutlicher Vorteil gegenüber der herkömmlichen zweidimensionalen Darstellungsform und damit ein maßgeblicher Wettbewerbsvorteil und Erfolgsfaktor.



Entwürfe erlebbar machen

Auch in der Intralogistik bringt Virtual Reality zunehmend Nutzen. Gerade bei der Konzeption von komplexen Logistik-Systemen kann sich die Technologie als vorteilhaft erweisen. Sie ermöglicht es zum Beispiel, ein Logistikzentrum mit Produktionsanbindung in einer bisher nicht erreichten Realitätsnähe zu planen und zu projektieren. Mit VR werden Anforderungen, Wünsche sowie technische und räumliche Voraussetzungen, die sich in der Planung verändern, flexibel angepasst. Das schützt vor Überraschungen bei der Umsetzung.

Viastore nutzt Virtual Reality ebenfalls bei der Realisierung komplexer Systeme: »Die Konzeption eines Logistikzentrums erfolgt bei uns mithilfe von speziellen Planungs-Tools. Mit diesen können wir alle unsere Projekte in kürzester Zeit in Virtual Reality abbilden. Damit gestalten wir die Anlage so realitätsnah wie möglich und lassen alle Kundenanforderungen einfließen«, erklärt VR-Fachmann Ehrenfeld. »Unsere Lösung ist in der Lage, sämtliche Szenarien zu implementieren, zu testen und in den Live-Betrieb zu bringen. Alle Komponenten werden vor der realen Umsetzung in einem digitalen Modell abgebildet und auf ihre Funktionsfähigkeit hin simuliert.«





