Gut gemanagt, gut beraten

Der Intralogistikanbieter Still (Pavillon P35, Stand P35) rückt aus diesem Grund auf der Cemat seine beiden Säulen im Bereich Flottenmanagement in den Fokus: intelligente Softwaretools und intralogistische Beratung. Mit den Softwaretools können Still-Kunden ihre Flurförderzeuge von überall auf der Welt steuern – aktuell werden schon 100.000 Fahrzeuge auf diese Weise gemanagt. Mit dem Tool »Still nexxt fleet« bietet der Intralogistiker seinen Kunden ein Onlineportal, das Zugriff auf verschiedene Web-Applikationen und ihre Funktionen gewährt.



Auch die intralogistische Beratung der Hamburger wird immer intensiver nachgefragt. Still vergrößert darum sein Beratungsteam von 5 auf 30 Fachberater. Diese Experten schauen sich den Ist-Zustand eines Unternehmens an, analysieren und geben konkrete Handlungsempfehlungen.



www.still.de