Sicher bewegen

Beim elektrisch angetriebenen Lenkfahrwerk JLA-e 15/30 G mit elektrischem Antrieb (Foto) können auf dem Drehteller Lasten bis zu 15 Tonnen aufgenommen werden. In Kombination mit den Transportfahrwerken der Serie G können bis zu 30 Tonnen verfahren werden. Das JLA-e 25/50 H bietet eine hohe Traglast von bis zu 25 Tonnen; in Kombination mit einem entsprechenden Fahrwerk können Lasten bis zu 50 Tonnen manövriert werden. Es hat eine Einbauhöhe von 230 Millimetern, passend dazu können die Fahrwerke der G-Serie auf 230 Millimeter erhöht werden. Neu in der Entwicklung und schon bald auf dem Markt ist ein schlankes JLA-e 5/10 mit fünf Tonnen Tragfähigkeit und 10 Tonnen Zugkraft.



