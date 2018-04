Hyster hat die Lösung

Mehrseitiger Artikel: 1 2 3 Große Einzelhandelsgeschäfte stehen häufig vor der Herausforderung, Warenbestände in der Enge eines kleinen Lagers unterbringen und umschlagen zu müssen. Zusätzlich erschwert wird dies vielfach durch die schmalen Gänge und hohen Regale in diesen Lagern. Hyster Europe hat vor Kurzem die ersten Prototypen der Schubmaststapler-Serie R1.0E-1.4E vorgestellt, die speziell für derartige Einsatzzwecke entwickelt wurden.



Die neuen Schubmaststapler bieten laut Hyster eine bessere Manövrierfähigkeit und eignen sich besonders für den Einsatz in Umgebungen mit begrenztem Platzangebot. Das kompakte Fahrgestell und das nach hinten neigbare Hubgerüst sparen wertvolle Zentimeter, sodass der Stapler selbst in engen Gängen die obersten Regalfächer erreichen kann. Kompakte Gabelhochhubwagen Für Waren, die in den unteren Regalfächern eingelagert sind, hat der Flurförderzeugehersteller den kompakten Gabelhochhubwagen vom Typ Hyster S1.0E-1.2E entwickelt. Mit seiner geringen Größe ist er darauf ausgerichtet, in engen Lagern Waren effizient zu stapeln, zu lagern, zu transportieren und zu kommissionieren. Die Gabelhochhubwagen dieser Serie heben bis zu 1,2 Tonnen auf über 2,4 Meter und erreichen bei leichteren Lasten Höhen von bis zu 4,18 Metern. Zudem ist es möglich, die Gabelzinken auf eine ergonomische Arbeitshöhe für die Warenkommissionierung im Lager einzustellen.



Lösungen für die Automobilindustrie

Für die Automobilindustrie sind zuverlässige und effiziente Flurförderzeuge unerlässlich, um eine maximale Effizienz sicherzustellen und die hohen Just-in-time-Anforderungen zu erfüllen. Speziell für die Automobilfertigung hat Hyster Europe jetzt die neuen 3-Rad- und 4-Rad-Schlepper mit Fahrersitz (T7.0HS3 und T8.0HS4) auf den Markt gebracht.

