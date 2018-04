zurück

Gut geführt auf engem Raum

Produkte

E-Ketten: Auf engstem Raum in und an Maschinen ist eine sichere Energieführung bei hochdynamischen Verfahren der Leitungen besonders wichtig. Um dies zu gewährleisten, führt der Motion-Plastics-Spezialist Igus Miniatur-E-Ketten in seinem Programm.