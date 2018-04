Optimiertes Blechhandling

Er passt sich durch einen hohen Hub optimal an komplex geformte Werkstücke an. Damit eignet er sich laut Schmalz besonders für die Handhabung von Karosseriebauteilen, für das Entstapeln von Blechplatinen oder für die Be- und Entladung von CNC-Metallbearbeitungs- und Laserschneidmaschinen. Durch die speziell strukturierte Saugfläche nimmt der SAX sehr hohe Querkräfte auf und verfügt über eine hohe Haltekraft. So handhabt er geölte Bleche sehr schnell.



Auch Werkstücke mit aufgerauter Oberfläche hält er nach Angaben von Schmalz zuverlässig: Dafür sorgt die flexible, anpassungsfähige Dichtlippe. Schmalz hat den SAX aus dem Kunststoff Elastodur konstruiert. Dieser ist verschleißfest und besitzt eine höhere Standzeit als vergleichbare Werkstoffe. Außerdem widersteht das Material Ozoneinfluss und aggressiven Ziehölen. Der einteilige Sauggreifer mit vulkanisiertem Anschlussnippel aus verstärktem Kunststoff sorgt für einen festen Sitz am Tooling.





ww.schmalz.com