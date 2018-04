Schneller und robuster

Dieser erfülle alle aktuellen Anforderungen an Mobilität, Performance und Stabilität, so das Unternehmen. Der CMP-25L ist flexibel, leicht und schnell im Druck, sodass er sich gut für das Drucken unterwegs eignet. Der Mobildrucker besteht aus strapazierfähigem Kunststoff und ist mit stoßunempfindlichen Kanten ausgestattet. Er liefert laut Hersteller dauerhaft zuverlässige Druckergebnisse – selbst bei intensiver Beanspruchung in rauen Lager- und Kurierumgebungen. Der Mobildrucker trotzt einer Fallhöhe von bis zu 1,8 Metern ohne Auswirkungen auf seine Leistungsstärke.



