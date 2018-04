Leistungsstark und flexibel

Die DS5100-Familie ist in mehreren Modellen erhältlich und bietet nach eigenen Angaben »eine überlegene Leseleistung und integrierte industrielle Konnektivität in erstklassiger Industriequalität«. Dem Unternehmen sei es gelungen, die wichtigsten und anspruchsvollsten Bedürfnisse aller Fertigungsbereiche in einem einzigen Produkt zu vereinen– eine kosteneffektive Lösung, ideal für alle Identifikationsanforderungen und in vielen Anwendungen. Dank der Modelle mit Medium Range, Long Range, Schwingspiegel und für Tiefkühlanwendungen kann der Laserscanner DS5100 eine breite Palette von Anwendungen abdecken.



