Neuer Geschäftsführer

Er folgt damit auf Pietro Zita (67), der in den Ruhestand verabschiedet wurde. Zita stand mehrere Jahrzehnte an der Spitze der E&K-Niederlassung in Cormano bei Mailand. Magrone war zuvor als Vertriebsleiter Transportlogistik und Building Automation bei Sick in Düsseldorf tätig.



Nach Angaben des Unternehmens, das Lösungen für Intramobilität und Transportrobotik anbietet, verfügt er über exzellente Branchenkenntnisse sowie ausgeprägte Erfahrung im Bereich expansiver Geschäftsentwicklung.



www.ek-automation.com