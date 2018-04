Betreuung von Großkunden

Rath kümmert sich um das Großkunden- und Vermietgeschäft in Deutschland, Österreich und der Schweiz. In seiner Funktion als Key Account Manager wird er an Vertriebsleiter Helgo Koch berichten. Rath (Jahrgang 1989) sammelte nach seinem dualen Studium in unterschiedlichen Funktionen mehrjährige Erfahrungen im Bereich Arbeitsbühnen.



www.manitou-group.com