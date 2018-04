200.000ster RX-Stapler an Seifert übergeben

Zur Feier wurde der Jubiläumsstapler, ein neuer RX 20, auf der Messe Logimat im März an die Ulmer Seifert Logistics Group übergeben. Christian Stoll, Geschäftsführer von Seifert Logistics, nahm das Fahrzeug von Thomas A. Fischer, Vertriebsgeschäftsführer Still, sowie Vertriebsleiter Holger Brandt in Empfang. Die Übergabe des Jubiläumsstaplers an die Seifert Logistics Group soll nach Angaben der Unternehmen »ein Zeichen der Zukunftsfähigkeit« für die Geschäftsbeziehungen beider Unternehmen setzen.



www.still.de, www.seifert-logistics.com