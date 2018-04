zurück

Autonom transportieren

Cemat

Fahrerlose Transportsysteme: Auf der Cemat zeigt der Anbieter von Automationstechnik für die Serienfertigung Tünkers (Halle 21, Stand C20) aus Ratingen verschiedene Automationslösungen. Dem Trend nach mehr Flexibilität in der Fertigung folgend, bietet der Maschinenbauprofi in Kooperation mit dem AGV-Spezialisten Sinova aus Brasilien unterschiedliche Automationslösungen für den europäischen Markt an.