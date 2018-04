Mitglieder gesucht!

Im ersten Wahlgang nominiert das Logistics Hall of Fame Council bis zu zehn Kandidaten, aus denen die Expertenjury ein neues Mitglied wählt. Vorschläge oder Bewerbungen sind bis zum 14. Mai 2018 möglich. Das neu gewählte Mitglied wird anlässlich des Logistics Hall of Fame-Empfanges im Verkehrsministerium in Berlin aufgenommen.



www.logisticshalloffame.net