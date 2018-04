Mit Energie in Richtung Automatisierung

Unter dem Motto »Your Connection to Success« stellt der Konzern dem internationalen Fachpublikum seine Produkte und Lösungen für die Intralogistik 4.0 vor. Auf über 5.500 Quadratmetern Ausstellungsfläche zeigen die Hamburger unter dem Expo-Dach ihr gesamtes Produktportfolio. Schwerpunkte bilden dabei die Themen Energie, Automatisierung sowie Digitalisierung.



»Wir werden auf der Cemat die neusten Innovationen zu den Megatrends der Intralogistik präsentieren«, kündigt Dr. Lars Brzoska, Jungheinrich Vertriebsvorstand, an. »Besonderes Highlight wird dabei die in den Jungheinrich-Messestand integrierte Lithium-Ionen-Erlebniswelt sein. Hier ist jeder eingeladen, sich persönlich davon zu überzeugen, wie Jungheinrich mit seiner integrierten Energiekompetenz immer wieder neue Meilensteine in der Elektromobilität setzt.«



www.jungheinrich.de