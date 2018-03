Jubiläumsstapler für Seifert

Grund genug, einen neuen RX 20 und damit die erst vorgestellte Quintessenz der leistungsstarken RX-Reihe an die Seifert Logistics Group zu übergeben. Bereits seit 70 Jahren sorgt das Ulmer Familienunternehmen als internationaler Speditions- und Kontraktlogistiker für die reibungslose Supply-Chain seiner Kunden. Den Jubiläumsstapler nahm Christian Stoll, Geschäftsführer (COO) der Seifert Logistics GmbH, im Rahmen der diesjährigen Logimat 2018 von Thomas A. Fischer, Vertriebsgeschäftsführer (CSO) Still, sowie Vertriebsleiter Holger Brandt entgegen.



Die Übergabe des Jubiläumsstaplers an die Seifert Logistics Group setzt auch ein Zeichen der Zukunftsfähigkeit für die Geschäftsbeziehungen beider Unternehmen. „Dass wir mit dem neuen RX 20 ein Jubiläumsfahrzeug übergeben, das in besonderer Weise unseren Anspruch unterstreicht, innovative, effiziente und umweltverträgliche Lösungen für die komplexen Anforderungen unserer Kunden zu liefern, beweist den hohen Stellenwert unserer vertrauensvollen Partnerschaft mit der Seifert Logistics Group“, betont Thomas A. Fischer bei der Übergabe des Fahrzeugs in Stuttgart. Vertriebsleiter Holger Brandt ergänzt: „Still und Seifert Logistics verbindet die Leidenschaft für absolute Kundenorientierung und ein tiefes Verständnis füreinander“.



„Für die Seifert Logistcs Group ist diese Übergabe ein wichtiger Meilenstein in der Zusammenarbeit mit Still“, betont Christian Stoll, Geschäftsführer (COO) der Seifert Logistics GmbH, und ergänzt: „Neben rasanten technologischen Entwicklungen müssen wir Logistiker uns auf ein Kundenverhalten einstellen, das sich immer dynamischer verändert. So steigen die Ansprüche unserer Kunden an kürzere Lieferzeiten und Transparenz kontinuierlich. Mit den Lösungen von Still können wir diese Anforderungen kompetent und sicher erfüllen.“