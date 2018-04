Auf der Logimat in Stuttgart präsentierte der Logistikdienstleister sein neues Konzept „Dynamic Material Handling“ sowie passende Lösungen für interne Logistikprozesse.



„Dynamic Material Handling“ – dynamisches Kommissionieren mit System

Erstmals bieten die Logistikexperten von Wanzl ein komplexes Kommissioniersystem nach dem Ware-zur-Person-Prinzip: „Dynamic Material Handling“. Das Herzstück sind automatische Kommissionierlager, die je nach Leistungsanforderungen des Kunden individuell konfiguriert werden. In ihnen stehen gesamte Lagereinheiten verschiedener Artikel auf Abruf bereit. Bei Bedarf werden die entsprechenden Einheiten automatisch an der ergonomischen Bedienöffnung bereitgestellt, wo der Kommissionierer die gewünschte Menge entnimmt, bevor er den nächsten Artikel anfordert. Ist die Bestellung abgeschlossen, übernimmt ein autonomer Roboter (Automated Guided Vehicle – AGV) den Transport des Kommissionierwagens zum gewünschten Bereich. Die Vorteile dieses Prinzips: Zeit- und kraftraubende Laufwege entfallen, wodurch die Kommissionierleistung steigt, Arbeitspotenziale frei werden und die Ergonomie für die Mitarbeiter deutlich verbessert wird. Zudem ist ein vollständiger Umbau bestehender Systeme nicht erforderlich, da es Schritt für Schritt nachrüstbar ist.



Effektive Kommissionierlösungen – Wagen, Container und Akkus

Wer seine passgenaue Kommissionierwagenlösung sucht, findet sie mit dem KT3-X. Exakt auf spezifische Kundenwünsche zugeschnitten dank individuell konfigurierbaren Außenmaßen in kleinsten Rastereinheiten und einem umfangreichen Zubehörsortiment, perfektioniert er die Kommissionierung als wichtiges Glied der Supply-Chain – maßgefertigt bereits ab einem Stück. Auch die vielfach in der Praxis bewährten Rollcontainer RC/N3 sind zuverlässige Hilfen für den täglichen Warentransport. Sie sind optimiert für den Transport von Euronorm-Boxen oder die Ladeflächen der meisten LKW-Anhänger. Dank ihrer einklappbaren Auflage- und Seitenflächen sind die Rollcontainer platzsparend nestbar. Für mehr Effektivität sorgen mobile Arbeitsplätze. Die neuen Lithium-Ionen-Akkus von Wanzl ermöglichen dank ihrem ausgewiesenen Spritzwasserschutz gemäß IP54 für Akkublock, Anschlussleitung und Ladegerät eine ortsungebundene Stromversorgung für Wagen sowie Peripheriegeräte.