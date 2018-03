Goldene Zeiten für Warsteiner

Der internationale Spezialist für Kunststoff-Verpackungslösungen verwendet bei den neuen Kästen In-Moulding-Labels (IML). Die eingeprägten Etiketten sind nicht nur sehr resistent, sondern ermöglichen auch eine besondere Optik, die ins Auge sticht und den Premium-Charakter der Marke optimal unterstreicht.



„Gemeinsam mit den Projektverantwortlichen von Warsteiner haben wir ein neues Modell entworfen, das exakt den Marketingansprüchen der Brauerei entspricht“, erklärt Frank Reininghaus, Sales Director Beverage bei Schoeller Allibert. Der Bierkasten ist optisch ein wahres Design-Objekt geworden: Goldene Farbpigmente im Kunststoff, eine glänzende und eine horizontale Bürstenstruktur der Oberfläche machen ihn zu weit mehr als einer reinen Transportlösung.



„Für uns bestand die Aufgabe darin, einen Getränkekasten zu entwerfen, der zum Markenauftritt von Warsteiner passt, die traditionellen und aktuellen Markenwerte widerspiegelt und eine stärkere Aufmerksamkeit im Getränkemarkt erreicht", sagt Reininghaus. Dafür setzt Schoeller Allibert eine ganz besondere Technik ein, die das Unternehmen selbst entwickelt hat: In-Moulding-Labels (IML). Das sind Etiketten, die nicht wie bisher aufgeklebt, sondern mit dem Kasten verbunden werden und dadurch besonders robust sind sowie sehr vielfältige Gestaltungmöglichkeiten bieten. "Beim neuen Warsteiner-Kasten ist der Markenname nach innen geprägt und verstärkt damit die elegante Optik des Rundlogos“, erklärt Reininghaus. „Der neue Look ist modern, hochwertig und sticht sofort ins Auge.“ Ergonomisch geformte Griffe sorgen für den gewünschten Tragekomfort. Große Öffnungen an der Seite des Kastens bieten eine optimale Durchsicht auf die Flaschen. „Dadurch kann der Kunde mit nur einem Blick die Sorten voneinander unterscheiden“, weiß der Fachmann.



Die Brauerei führte die ersten Kästen im Stammmarkt Westfalen ein, bis Ende 2018 werden sie dann auch deutschlandweit in allen Getränkeabteilungen verfügbar sein. Der Austausch der vielen Kästen, die im Umlauf sind, ist dabei eine logistische Herausforderung und bedarf einer exakten Planung. Die Umstellung erfolgt zunächst für die gängigen Formate 24 x 0,33 Liter und 20 x 0,5 Liter für Warsteiner Premium Pilsener und Warsteiner Alkoholfrei. Danach werden auch alle anderen Produkte des Sortiments im neuen Kastenformat verfügbar sein.