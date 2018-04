Vorstand erweitert sich

Sie übernimmt zudem die Funktion des Arbeitsdirektors und damit die Verantwortung für den Personalbereich und HSE. Sie folgt Thomas Toepfer, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch zum 31. März 2018 verlässt und CFO von Covestro wird.

Anke Groth ist seit 2016 CFO der E.ON UK plc. Davor bekleidete sie seit 2006 verschiedene Führungspositionen beim Energieunternehmen E.ON, sowohl im Group Management der E.ON SE als auch in operativen Tochtergesellschaften im In- und Ausland. Sie war u.a. Bereichsleiterin Investor Relations der E.ON SE, CFO der E.ON España S.L, Abteilungsleiterin M&A der E.ON AG und Abteilungsleiterin der Managementberatung International der E.ON Ruhrgas AG. Vor ihrem Eintritt bei E.ON war sie Projektmanagerin in der Konzernentwicklung der VEW AG, Dortmund. Anke Groth hat Betriebswirtschaftslehre studiert.

John Feldmann, Vorsitzender des Aufsichtsrats der KION GROUP AG, sagte: „Wir freuen uns sehr, mit Anke Groth eine erfahrene Finanzexpertin für unseren Vorstand gewonnen zu haben. Frau Groth verfügt über einen breiten internationalen Hintergrund und Kapitalmarktexpertise.“

Gordon Riske, Vorsitzender des Vorstands der KION Group, sagte: „Anke Groth wird mit ihren umfassenden Erfahrungen in CFO-Funktionen, in der Kapitalmarktkommunikation, in zahlreichen M&A-Prozessen sowie in der engen Zusammenarbeit mit Arbeitnehmervertretern in Integrations- und Transformationsprozessen für hohe Kontinuität in der erfolgreichen Arbeit unseres Finanzressorts sorgen. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Anke Groth.“

