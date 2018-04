Technologischer und moderner

Die Services von CGI werden der Meyer Werft helfen, ihre Geschäfte durch die Modernisierung und Digitalisierung ihrer Produktions- und IT-Prozesse weiter auszubauen. "Unsere Partnerschaft mit CGI ist der Eckpfeiler unserer IT-Strategie, die nicht nur IT-bezogene Projekte umfasst, sondern auch Investitionen in Maschinen und Anlagen ermöglicht und den Grundstein für zukünftige Digitalisierungsprojekte legt", sagt Dr. Paul Meyer, CIO der Meyer Werft. "CGI wird uns technologisch beim Aufbau einer modernen Infrastruktur für unsere neuen Systeme unterstützen und außerdem den kontinuierlichen Betrieb unserer Legacy-Systeme sicherstellen, die immer noch einen großen Teil unserer Geschäftsprozesse darstellen.“ CGI wird seine bewährten Automatisierungstools nutzen, um Effizienz und Zuverlässigkeit zu steigern und eine stabile Plattform für zukünftige Betriebsabläufe zu schaffen. Darüber hinaus bietet der neue Vertrag der Meyer Werft die Möglichkeit, die Zusammenarbeit um neue Projekte zu erweitern. Die Verbindung von lokaler Nähe, globaler Lieferfähigkeit und Operational Excellence ist ein entscheidender Faktor, um die Meyer Werft bei der Umsetzung ihrer Geschäftsziele optimal zu unterstützen. CGI wird eng mit den Kollegen in Deutschland, Finnland und weiteren Standorten weltweit zusammenarbeiten, um einen durchgängigen Service zu gewährleisten. "Die lokale Branchenexpertise von CGI, kombiniert mit unserer globalen Ausrichtung, ermöglicht es uns, die Meyer Werft bei der Umsetzung ihrer langfristigen Strategie zu begleiten", erklärt Torsten Strass, Senior Vice President bei CGI in Deutschland. "Wir freuen uns darauf, die Meyer Werft bei der digitalen Transformation zu unterstützen.“ www.meyerwerft.de www.cgi.com