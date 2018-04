Herber Rückgang in Hamburg

Auf seiner Jahrespressekonferenz hat der Eurogate-Konzern Mitte April die Geschäftszahlen des Jahres 2017 präsentiert. Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen konnte Eurogate nach eigenen Angaben seine Position behaupten und ein verbessertes Konzernergebnis vorlegen. Obwohl das Containerumschlagsvolumen 2017 bei 14,4 Millionen TEU stagnierte, erwirtschaftete der Konzern aufgrund von Sondereffekten sowie eines deutlich verbesserten Beteiligungsergebnisses einen gegenüber dem Vorjahr um 12,2 Prozent gestiegenen Jahresüberschuss von 85,2 Millionen Euro (Vorjahr: 75,9 Mio. Euro). Die Umsatzerlöse sanken um 4,9 Prozent auf 607,9 Millionen Euro (Vorjahr: 639,4 Millionen Euro). Der Rückgang resultiert vor allem aus den mit 25,6 Prozent deutlich rückläufigen Umschlagsmengen des Hamburger Eurogate-Terminals. Insgesamt war das Geschäftsjahr von der „Umbruchphase in der Containerschifffahrt“ geprägt. Die Konsolidierungswelle unter den Reedereien und der Trend zu Großcontainerschiffen mit bis zu 23.000 TEU-Transportkapazitäten hätten die Häfen und deren Betreiber vor große Herausforderungen gestellt, so das Unternehmen. Der Eurogate Container Terminal Wilhelmshaven konnte von dieser Entwicklung profitieren und steigerte seinen Containerumschlag um 15,1 Prozent auf 554.449 TEU. Michael Blach, Vorsitzender der Eurogate-Gruppengeschäftsführung: „Das Geschäftsjahr 2017 hat uns gezeigt, dass wir viele Chancen haben, aber unsere Anstrengungen erhöhen müssen, um sie gewinnbringend nutzen zu können. Eurogate hat an den Standorten Bremerhaven und Wilhelmshaven von der Restrukturierung der Großallianzen profitiert.“ Die drei Containerterminals in Bremerhaven verzeichneten 2017 einen Anstieg des Umschlags um 0,9 Prozent auf 5.536.889 TEU (Vorjahr: 5.487.198 TEU). Auf der einen Seite profitierte der Standort von der Restrukturierung der Reederei-Allianzen. So konnte der Container Terminal Bremerhaven die Umschlagsmengen um erfreuliche 15,5 Prozent steigern. Auf der anderen Seite haben sich Kapazitätseinschränkungen durch Reparaturmaßnahmen an Containerbrücken und der Cyberangriff auf die Reederei Maersk Line im Juni 2017 auf den North Sea Terminal Bremerhaven und damit auf die Gesamtumschlags-bilanz des Standorts Bremerhaven ausgewirkt und den Anstieg niedriger als erwartet ausfallen lassen. Der Container Terminal Hamburg wurde nach Angaben des Unternehmens von der Konsolidierungswelle der Reedereien erfasst und registrierte einen Umschlagsrückgang um deutliche 25,6 Prozent auf 1.686.364 TEU (Vorjahr: 2.265.439 TEU). Grund waren die Fusionen der Reedereien UASC mit Hapag Lloyd und der chinesischen China Shipping mit Cosco. Hinzu kam der Umschlagsverlust durch die Insolvenz der südkoreanischen Reederei Hanjin Shipping. Daraus resultiert für den Standort Hamburg zunächst auch eine weiter rückläufige Umschlagserwartung für 2018. Das Unternehmen richtete auf seiner Jahrespressekonferenzen auch den Blick nach vorn. Die Rahmenbedingungen würden sich 2018 kaum verändern, so Eurogate. Nach wie vor bestimmten die Konsolidierungswelle der Reedereien und die Schiffsgrößenentwicklung den Markt. Für 2018 werde die Fusion der Reederei OOCL mit Cosco Shipping erwartet, beides Kunden von Eurogate. Auch lasse sich nicht voraussagen, ob und wie sich der zunehmende Protektionismus im Welthandel bzw. mögliche bevorstehende Handelskriege auf die Containerschifffahrt auswirken werde. http://www1.eurogate.de/