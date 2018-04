Auftakt zur Kreuzfahrtsaison im Kieler Seehafen

Nach dem derzeitigen Stand der Anmeldungen werden 32 verschiedene Kreuzfahrtschiffe den Hafen 166-mal mit ca. 600.000 Passagieren besuchen. In der Nacht passierte die 205 m lange und mit 28.388 BRZ vermessene „Boudicca“ den Nord-Ostsee-Kanal und traf am Vormittag auf der Kieler Förde ein. Dort wurde das Schiff von den Wasserfontänen eines Hafenschleppers bis an ihren Liegeplatz am Kreuzfahrtterminal begleitet. Im Rahmen eines anschließenden Bordempfangs heißt Kiels Stadtpräsident Hans-Werner Tovar Kapitän Juha Sartela herzlich willkommen und überreicht die traditionelle Erstanlaufplakette des Hafens. Stadtpräsident Tovar: „Wir freuen uns sehr, die Saison erstmals mit der „Boudicca“ eröffnen zu können. Schiffe der Fred. Olsen Cruise Lines gehören inzwischen zu unseren regelmäßigen Gästen und bringen viel internationales Flair in die Stadt.“ Die „Boudicca“ befindet sich auf einer 10-tägigen Nord- und Ostseereise, die am 3. April in Dover begann. Während ihres Kiel-Aufenthalts unternehmen die rund 700 englischsprachigen Gäste Tagesausflüge in ganz Schleswig-Holstein, besuchen etwa Lübeck, das Ostseebad Laboe oder auch die Holsteinische Schweiz. Dirk Claus: „Kiel ist der Kreuzfahrthafen für Schleswig-Holstein. Passagiere tätigen Umsätze von ca. 10 Mio. Euro pro Jahr und sind von regionalwirtschaftlicher Bedeutung. Die genauen Effekte werden wir in dieser Saison mit einer Studie untersuchen lassen.“ In 2018 verzeichnet Kiel 23 Anläufe während laufender Kreuz-fahrten und hat mit der US-amerikanischen Reederei Viking Ocean Cruises sowie der spanischen Reederei Pullmantur Cruises zwei Neukunden gewonnen. Kerngeschäft des Kieler Hafens ist aber der Reisewechsel. Dirk Claus: „Kiel zählt zu den führenden Start- und Zielhäfen für Kreuzfahrten in Nordeuropa. Diese Position werden wir durch den Bau eines zweiten Terminalgebäudes am Ostseekai weiter festigen.“ Der erste Reisewechsel der Saison findet am kommenden Sonntag (8. April) statt, wenn die „AIDA-Cara“ eine 7-tägige Skandinavien-Kreuzfahrt in Kiel beginnt. Ziele dieser Reise sind Stavanger, Oslo, Göteborg und Kopenhagen. Häufigste Gäste in der diesjährigen Saison sind die Schiffe der Reedereien AIDA und TUI Cruises. Größ-tes Schiff der Saison ist die „MSC Preziosa“ (139.000 BRZ), die am 28. April erstmals auf der Förde zu sehen ist. Highlights der Saison sind die Präsentation des jüngsten Neubaus der TUI Cruises, der „Mein Schiff 1“ (neu), sowie sieben weitere Erstanläufe - darunter Cunards „Queen Victoria“, die am 17. Juli am Ostseekai festmacht. Zur Kieler Woche (16. - 24. Juni) werden vierzehn Anläufe erwartet. www.portofkiel.com