Gazeley erweitert Präsenz

Bereits diese Woche beginnen die Bauarbeiten für den Distributionspark Stuttgart-Süd 2, die voraussichtlich im November diesen Jahres abgeschlossen sein werden. Nach der Fertigstellung wird die Anlage eine Deckenhöhe von zehn Metern aufweisen, sowie rund 270 Quadratmeter Fläche für Büroräume bieten. Über 13.000 Quadratmeter des Logistikparks sind bereits langfristig vermietet, während weitere, rund 7.900 Quadratmeter noch für potenzielle Mieter zur Verfügung stehen. Mit dem Akquisitions- und Entwicklungsplan, den Gazeley aktuell verfolgt, baut das Unternehmen seine Präsenz in Deutschland weiter aus. Aktuell verfügt der Logistikimmobilienentwickler- und Investor über knapp eine Million Quadratmeter an strategisch günstigen Standorten. Der Standort liegt im Herzen Baden-Württembergs und der Metropolregion Stuttgarts. Baden-Württemberg ist eines der wirtschaftlich stärksten deutschen Bundesländer und ein ökonomischer Hotspot in Europa. Neben der führenden Automobilindustrie sind hier sehr viele erfolgreiche kleine und mittelständische Unternehmen angesiedelt. Ingo Steves, Managing Director für Nordeuropa, Gazeley, erklärt: „Die Anlage verfügt über eine ausgezeichnete Verkehrsanbindung, die sie zu einem Top-Standort für unsere Kunden macht. Die Region zählt zu den führenden Industriestandorten Europas. Die Nähe des Grundstückes zu weiteren internationalen Top-Unternehmen macht die Immobilie ohne Zweifel sehr attraktiv für potenzielle Kunden. Diese Entwicklung stärkt unserer Position in Deutschland weiter, einem wichtigen Markt in dem wir dank steigender Nachfrage nach Logistikimmobilien kontinuierlich wachsen.“ www.gazeley.com www.glprop.com