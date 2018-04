Verdion legt Grundstein

Die Projektentwicklung mit einem Investitionsvolumen im zweistelligen Millionenbereich wurde vom kanadischen Pensionsfonds Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) finanziert, mit dem Verdion eine Partnerschaft für die Finanzierung, Entwicklung und Verwaltung von Logistikimmobilien in ganz Europa pflegt. Die Immobilie im Niedersachsenpark wird für den institutionellen Investor weiter im Bestand gehalten und von Verdion verwaltet. Imperial Logistics ist Spezialist für die Lagerung von Gefahrstoffen. Der operative Start des Built-to-suit-Projekts ist für Anfang Dezember dieses Jahres geplant.



Stephan Dalbeck, Business and Portfolio Director von Verdion: „Das Projekt im Niedersachsenpark ist bereits unser zweites für Imperial Logistics. Letztes Jahr haben wir für den Chemiespezialisten ein Gefahrstofflager im Hansa-Businesspark in Münster fertiggestellt. Verdion konnte bei beiden Projekten durch seine langjährige Erfahrung, zum Beispiel bei der Berücksichtigung gesetzlicher Rahmenbedingungen in der Entwicklung von Immobilien mit Gefahrstofflagerung, die speziellen Mieteranforderungen effizient umsetzen.“ „Schon beim ersten Projekt im Hansa-Businesspark konnten wir uns als zukünftiger Mieter auf die Expertise von Verdion voll und ganz verlassen“, bestätigt Michael Pohl, Director Warehousing & Distribution bei Imperial Logistics. Kögel & Nunne ist als Generalunternehmer, Tricer als Projektmanager und das Büro Kühling als Architekt an der Entwicklung beteiligt.