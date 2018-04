Werma verstärkt Präsenz in Italien

Nicola Savio ist Leiter der jüngsten Werma-Niederlassung und freut sich auf die neue Herausforderung: „Der Name Werma ist bereits ein Begriff in Italien und steht für Qualität, Innovation und nutzerfreundliche Produkte. Ich freue mich sehr darauf, die Bekanntheit des Unternehmens weiter zu steigern und die tollen, innovativen Produkte meinen Kunden zu präsentieren.“ Der studierte Elektroingenieur hat vielfältige und langjährige Vertriebserfahrungen in unterschiedlichsten Branchen – neben dem Maschinenbau war er auch im Bereich Automotive, Elektrotechnik und Automatisierung tätig.



Mit der Gründung der jüngsten Niederlassung schafft Werma die Basis für ein weiterhin kontinuierliches Wachstum in der italienischen Vertriebsregion. Werma-Geschäftsführer Matthias Marquardt sagt: „Der italienische Markt hat sich sehr positiv entwickelt und ist einer der Kernmärkte für den Maschinenbau. Daher schaffen wir mit einer eigenen Niederlassung nun die Grundvoraussetzung für weiteres Wachstum.“ Die Standortwahl fiel auf den Großraum Mailand, in welchem viele namhafte Maschinenbau- und Automobilzulieferunternehmen ihren Sitz haben. Er ergänzt: „Dank dieser Investition können wir unseren neuen und bestehenden Kunden auch weiterhin unseren zuverlässigen, effizienten Vertriebs- und Beratungsservice bieten.“



Vom 22. - 24. Mai 2018 wird Werma Italia S.r.l. bereits auf der Messe SPS IPC Drives in Parma vertreten sein und hier das umfangreiche und innovative Produktsortiment vorstellen. Niederlassungsleiter Nicola Savio sagt: „Ich bin begeistert, dass wir bereits so kurz nach der Niederlassungsgründung auf einer so wichtigen Messe ausstellen und freue mich auf zahlreiche interessierte Besucher.“