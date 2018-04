Stills neue Elektro-Hochhubwagen

Die neuen Hochhubwagen wurden nach Angaben des Unternehmens speziell für leichte Einsätze konzipiert. Die ideale Nutzungsdauer liegt bei bis zu zwei Stunden pro Tag, das Durchschnittsgewicht sollte 500 Kilogramm nicht überschreiten. Exzellente Lager- beziehungsweise Bodenverhältnisse spielen dem ECV laut Still direkt in die Karten. „Damit ist unser neuer Hochhubwagen bestens für leichte Einsätze insbesondere im Handel geeignet und das perfekte Einstiegsprodukt im Lagertechnikbereich“, sagt Florian Meyke, Produktmanager Lagertechnik Klasse III bei Still.



Die maximale Tragfähigkeit des ECV 10 liegt bei 1.000 Kilogramm. Der ECV 10i C kann auf dem Initialhub bis zu 1.200 Kilo transportieren. Daneben sollen das elektrische Fahren, Heben und Senken für eine deutliche Erhöhung der Umschlagleistung sorgen. Die optimale Lagerplatznutzung werde durch erreichbare Hubhöhen von bis zu 3.277 Millimetern realisiert, sagt Still.



Die neuen Elektro-Hochhubwagen sind mit integrierten Batterien ausgestattet. Diese liefern je nach Fahrzeug bis zu 120 Ah. Die Batterien sind vollständig gekapselt und setzen keine Batteriegase frei. Die Fahrzeuge der ECV-Baureihe können über handelsübliche Steckdosen aufgeladen werden. Die Hochhubwagen sind serienmäßig mit einer Batteriestandanzeige ausgestattet, die auch die geleisteten Betriebsstunden anzeigt.



Der Still-Hochhubwagen können auch in engen Arbeitsbereichen und schmalen Arbeitsgängen eingesetzt werden. Die Arbeitsgangbreite beträgt 2.219 Millimeter (C-Variante: 2.100 Millimeter), der Wenderadius 1.450 Millimeter (C-Variante: 1.337 Millimeter). (tr)