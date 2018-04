Künstliche Intelligenz in der Logistik

Mit der Veröffentlichung eines gemeinsamen Berichtes wollen die Unternehmen DHL und IBM zeigen, wie Supply-Chain-Experten die Vorteile und Chancen der künstlichen Intelligenz nutzen können. Der Bericht „Artifical Intelligence in Logistics“ erläutert nach Angaben von DHL, wie künstliche Intelligenz die Branche verwandeln und eine neue Generation von intelligenten Logistikanlagen sowie operative Paradigmen hervorbringen kann. KI-Systeme seien heute leistungsfähiger, zugänglicher und kostengünstiger denn je, schreiben die Unternehmen.



Die Autoren des Berichtes kommen zu dem Ergebnis, dass KI-Technologie menschliche Fähigkeiten deutlich erweitern kann. Künstliche Intelligenz komme Verbrauchern bereits in vielen Bereichen zugute - wie beispielsweise in KI-gestützten Sprachsteuerungssystemen. Die Technologie wird allerdings immer ausgereifter und kann laut DHL und IBM auch in der Logistik eingesetzt werden. So könnten Logistikanbieter zum Beispiel die Kundenerfahrung durch KI-Anwendungen mit Dialogführung bereichern oder sogar Waren ausliefern, bevor der Kunde sie bestellt hat.



„Die heutigen technologischen, geschäftlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen begünstigen einen Paradigmenwechsel hin zu proaktiven und vorausschauenden Logistikoperationen mehr als jemals zuvor", sagt Matthias Heutger, Senior Vice President und Global Head of Innovation bei DHL. „Da der technologische Fortschritt im Bereich der künstlichen Intelligenz sehr schnell voranschreitet, sehen wir es als unsere Aufgabe, zusammen mit unseren Kunden und Mitarbeitern zu erforschen, wie KI-Systeme die Zukunft der Logistikbranche gestalten können."



Viele Branchen haben laut DHL künstliche Intelligenz bereits erfolgreich in ihr Tagesgeschäft integriert, zum Beispiel im Bereich Engineering und Fertigung: Hier werden Produktion und Wartung in den Fertigungslinien mithilfe von KI-Systemen wie Bilderkennung und Dialogschnittstellen unterstützt. In der Automobilindustrie etwa werde künstliche Intelligenz massiv eingesetzt, um die Selbstlernfähigkeiten autonomer Fahrzeuge zu verbessern.



Mithilfe der künstlichen Intelligenz könne und werde auch die Logistikbranche ihr Betriebsmodell erneuern, so der Bericht: weg von reaktivem Handeln hin zu einer proaktiven und prädiktiven Vorgehensweise. Dies wirke sich positiv auf verschiedene Tätigkeiten und Sektoren aus, wie zum Beispiel das Back Office, den operativen Bereich und Aktivitäten mit Kundenkontakt. So nutzen KI-Technologien modernste Bilderkennung, um den Zustand von Sendungen und Anlagen zu verfolgen, einen vollständig autonomen Transport zu ermöglichen oder Schwankungen der globalen Sendungsmengen im Voraus zu prognostizieren. Künstliche Intelligenz erweitere die menschlichen Fähigkeiten und reduziere repetitive Aufgaben. „Damit verlagert sich der Fokus der Logistikmitarbeiter auf anspruchsvollere Aufgaben“, schreibt DHL.



"Technologien verändern die traditionellen Wertschöpfungsketten der Logistikbranche, und damit auch Unternehmen, Industrien und Volkswirtschaften"; sagt Keith Dierkx, IBM Global Industry Leader for Freight, Logistics, and Rail. "Durch die Nutzung von KI in Kernprozessen können Unternehmen mehr in strategische Wachstumsfelder investieren und gleichzeitig eventuell veraltete Anwendungen modernisieren. Dies macht bestehende Anlagen und Infrastrukturen effizienter und gibt Mitarbeitern zum Beispiel Zeit, ihre Fertigkeiten zu erweitern oder zu verbessern."



DHL und IBM legen in ihrem gemeinsamen Bericht nach eigenen Angaben dar, dass künstliche Intelligenz im Industriesektor zukünftig genauso weit verbreitet sein wird, wie sie es jetzt schon in der Verbraucherwelt ist. Künstliche Intelligenz werde die Logistikindustrie in eine proaktive, vorausschauende, automatisierte und personalisierte Branche verwandeln. Wer sich für den Report interessiert, findet ihn hier: (https://www.logistics.dhl/global-en/home/insights-and-innovation/insights/artificial-intelligence.html). (tr)