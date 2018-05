Toyota launcht Traigo 80

Dieser besonders für schwere Einsätze geeignete 80-Volt-Gegengewichtsstapler zeichnet sich durch Leistung, Wendigkeit und Effizienz aus.



„Wir glauben, dass wir eine in ihrer Klasse führende 80-Volt-Stapler-Baureihe und eine echte Alternative zu motorbetriebenen Gegengewichtsstaplern entwickelt haben“, sagt Craig Walby, Direktor Produkt Management bei Toyota Material Handling Europe. „Dank der Wahl der Batterietechnologien, der hohen Energieeffizienz, der komplett entkoppelten Kabine und der Verfügbarkeit von I_Site ist der Traigo80 ein wahres Highlight der Traigo-Familie“. Die neue Traigo80-Baureihe ersetzt die aktuelle Traigo HT-Baureihe und besteht aus 6-, 7- und 8-Tonnen-Modellen, von denen letztere nun auch mit 900 Millimetern Lastschwerpunkt erhältlich ist.



Die leistungsstarken Motoren bieten starke Beschleunigung an Steigungen und eine hohe Fahrgeschwindigkeit. Damit ist der Gabelstapler für anspruchsvolle Anwendungen geeignet, die normalerweise nur motorbetriebenen Gabelstaplern vorbehalten sind. Durch die stark einschlagende Hinterachslenkung kann das Gerät auch auf engstem Raum, z.B. in Produktions- oder Lagerbereichen, gut manövrieren. Das übersichtliche Armaturenbrett ermöglicht dem Fahrer ein intuitives Arbeiten. Die komplett entkoppelte Fahrerkabine schafft einen vibrations- und geräuscharmen Arbeitsraum. Die Sicherheit des Fahrers wird durch die hervorragende Rundumsicht sowie durch Toyotas System für Aktive Stabilität (SAS) erhöht, das auch gleichzeitig zu einer höheren Produktivität beiträgt.



Die neuen 80-Volt-Modelle verfügen über eine elektrische Servolenkung bei geringerem Energieverbrauch und bieten dem Kunden die Möglichkeit, die Batterietechnik entsprechend seiner Anforderungen zu wählen. Das offene Chassis ermöglicht einen schnellen und reibungslosen seitlichen Batteriewechsel. Für zuverlässiges Arbeiten im Freien unter feuchten oder staubigen Bedingungen sind die Bauelemente dieses robusten Staplers vollständig geschützt.