Die Combilift Produktionsstätte und der globale Hauptsitz wurden kürzlich durch den irischen Premierminister (An Taoiseach*) Leo Varadkar in Monaghan, Irland, offiziell eröffnet. 1998 gegründet feiert Combilift gleichzeitig sein 20. Geschäftsjubiläum und somit zwei Jahrzehnte „Lifting Innovation”. Das Unternehmen exportiert 98 Prozent seiner Gabelstapler und Handlinglösungen in 85 Länder durch sein Netzwerk von 250 internationalen Händlern. Die 50 Millionen Euro teure Investition in die neue 46.500 Quadratmeter Fertigungsstätte wird es Combilift ermöglichen, seine jetzige Produktionskapazität in den nächsten Jahren zu verdoppeln.



Bei seiner Ansprache sagte An Taoiseach: „Combilift ist eine unglaubliche Erfolgsgeschichte aus Monaghan. Bei der Gründung des Unternehmens vor 20 Jahren gab es drei Mitarbeiter, ein geniales Konzept und viel Entschlossenheit, ihre ehrgeizigen Ziele zu erreichen. Ich gratuliere Robert Moffett, Martin McVicar, ihrem Management und den Mitarbeitern für die erstaunliche Leistung bislang und wünsche ihnen in der Zukunft viel Erfolg.”



Die neue Fertigungsstätte auf einem 40 ha. Gelände ist für das zukünftige Wachstum bestens gerüstet. Vier 90 Meter laufende Montagelinien produzieren alle 15 Minuten ein fertiges Gerät. Sie zeichnet sich durch das moderne Fertigungsverfahren aus, wobei die Nachhaltigkeit auch stark im Fokus steht. 23 Prozent der Dachfläche besteht aus Oberlichtern, damit das Personal bequem bei Tageslicht arbeiten kann. Für die künstliche Beleuchtung sorgen 1.100 LED Leuchten mit individuellen PIR Sensoren. Solarpanels liefern 185 Kilowatt Energie mit einem 1 MW Biomasseanlage, die durch Recyclingholz (Paletten usw.) betrieben wird. Diese Anlage heizt die Spritzkabinen und den Montagebereich. 110.000 Liter Regenwasser wird zur Nutzung in der Fabrik aufgefangen.



* Anmerkung der Redaktion: Taoiseach ist der irischsprachige Titel des irischen Regierungschefs oder Premierministers.