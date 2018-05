Jungheinrich modernisiert Lager

Ziel des von Maintrans Logistik GmbH beauftragten Projekts ist die Erweiterung von Produktion und Logistik in Deutschlands größter Nudelfabrik in Erfurt. Bereits seit acht Jahren übernimmt die Maintrans Logistik GmbH die Logistik für die Erfurter Teigwaren GmbH. Gemeinsam mit den Intralogistikexperten von Jungheinrich treiben die Unternehmen jetzt die Modernisierung des Lagers auf dem Werksgelände voran.



Hier wird an sieben Tagen die Woche rund um die Uhr produziert. Die Inbetriebnahme des neuen Lagers ist für Oktober dieses Jahres geplant. Besonderheit der Anlage ist der Einsatz Fahrerloser Transportsysteme vom Jungheinrich-Typ EKS 215a. Vollständig automatisiert bedienen die fahrerlosen Fahrzeuge ein Regalsystem mit insgesamt sechs Jungheinrich Under Pallet Carriern. Die Shuttles werden vollständig über WLAN gesteuert und kommunizieren ständig mit den autonomen Jungheinrich-Fahrzeugen, diese Lösung wurde so das erste Mal realisiert und bietet deutliche Effizienzsteigerung in der Bedienung der Shuttlekomplaktanlage. Gesteuert werden die Fahrerlosen Transportsysteme von einer Jungheinrich-Leitsoftware in Kombination mit dem Jungheinrich Logistik-Interface. Diese Middleware übernimmt die Aufgaben der Kommunikationszentrale und übersetzt die für den Datenaustausch zwischen den Fahrzeugen und dem Warehouse Management System benötigten Informationen.



Dies gilt auch für die in Erfurt eingesetzten manuellen Jungheinrich-Stapler. Die drei Schubmaststapler vom Typ ETV 320 sind mit der halbautomatischen Hubhöhenvorauswahl liftNAVIGATION ausgestattet, durch die das Ein- und Auslagern in großen Höhen deutlich effizienter wird. Nach Fertigstellung betreut Jungheinrich die Komplettanlage im Fullservice.