Hyster startet Rhein-Tour

Auf einer Barge wurden Hyster-Stapler zu verschiedenen Binnenhäfen am Rhein transportiert. Gezeigt werden vor allem Stapler für den Transport der Waren vom Schiff ins Lager sowie Produkte der wichtigsten Hyster Zulieferer und Partner. Die Tour führte zunächst nach Lauterburg (Straßburg) in Frankreich. Weiter geht es dann am 26. Juni über Birsfelden (Basel) in die Schweiz bis nach Wesel in Deutschland am 9. Juli 2018. „Auf den Veranstaltungen zeigen wir Lösungen, wie Hyster-Stapler die Herausforderungen in Binnenterminals und Häfen meistern“, sagt Mark Nailer, Industry Manager bei Hyster Europe. „Besucher werden die Stapler nicht nur in Aktion erleben, sondern können sich auch unter realen Betriebsbedingungen von ihrer Leistung und Effizienz überzeugen.“



Erstmals zu sehen ist die neue, hochfahrbare Gelenkkabine für den Hyster Reachstacker RS46. Insbesondere beim Handling von Trailern und Wechselbrücken bietet die Kabine eine optimale Sicht auf die Container in der zweiten Reihe. Darüber hinaus steht die Vorführung des neuesten Leer-Containerstaplers auf dem Programm, mit dem Terminalbetreiber eine höhere Effizienz und Kosteneinsparungen erzielen können. Der auf der Rhein-Tour gezeigte Leer-Containerstapler wurde eigens mit einem Dreifach-Hubgerüst mit Neigefunktion ausgestattet. Dieses sorgt für maximale Flexibilität in Bereichen mit Höhenbeschränkung. Mit geneigtem Hubgerüst kann der Stapler mühelos Brücken und niedrigen Bauwerke, wie man sie in Terminals findet, durchfahren.



Weitere Informationen zum gesamten Hyster Produktangebot für Häfen und Terminals unter www.hyster.de.