Inconso: Nachwuchswissenschaftler ausgezeichnet

Die beste Abschlussarbeit in der Kategorie „IT-Systeme in der Logistik“ ging in diesem Jahr an Johannes Nguyen, der in seiner Arbeit mit dem Titel „Conceptual Modelling and Visualisation of Ontology-Based Knowledge Representation“ einen Ansatz zur Visualisierung von SWRL-Regeln herausgearbeitet hatte. Davon ausgehend, dass der digitale Austausch von Informationen zwischen Anwendungsprogrammen und Diensten spezifische Problemfelder birgt, steht der vom Preisträger elaborierte Lösungsansatz für die Vorteile und Möglichkeiten einer grafisch visualisierten Darstellung der Inhalte ein. Johannes Nguyen überzeugte die Jury mit einem Verfahren, das sich mit der Wissensaufbereitung in digitalisierter und formaler Form beschäftigt, nicht zuletzt auch dadurch, dass die Steuerung und Überwachung komplexer Systeme durch die fortschreitende Digitalisierung weiter an Bedeutung gewinnt.



Im Rahmen der diesjährigen Preisauszeichnung erläuterte Wilfried Pfuhl, Vorstandsmitglied der Inconso AG, dass Megatrends wie Digitalisierung, Demografie und Flexibilisierung eine immer größere Rolle spielen und auch die Logistik stark beeinflussen. „Zunehmend werden Verfahren der Künstlichen Intelligenz auch im Logistikmanagement Einzug halten. Heute entscheiden meist heuristische Verfahren über die Ausführung der Abläufe. Die Anforderungen an die Leistungsfähigkeit intelligenter Systeme wachsen“, betont Pfuhl. Die diesjährige Preisverleihung moderierte Prof. Dr. Christian Schulze von der TH Mittelhessen. Begleitet wurde sie von weiteren etablierten Top-Unternehmen der Region.