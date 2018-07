Rekordumsatz für Banner Batterien

„Qualität und Zuverlässigkeit zählen zu unseren Erfolgsfaktoren in dem heiß umkämpften Batteriemarkt“, sagt Günter Helmchen, Geschäftsführer Banner Batterien Deutschland GmbH mit Blick auf das erfolgreiche Geschäftsjahr 2017/18. „Die erfreulichen Zahlen geben uns recht. Dass sich die BMW Group für unsere EFB-Batterien entschieden hat, freut uns besonders.“ Banner Batterien gehören darüber hinaus zur Erstausstattung zahlreicher Modelle von Audi, Caterpillar, Jungheinrich, Kässbohrer, Liebherr, Mercedes, Mitsubishi, Porsche, Seat, Volvo und VW.



Mehr als 95 Prozent Exportquote: Banner Batterien in mehr als 60 Ländern der Welt

Mit der Mongolei und Paraguay konnte Banner Batterien im vergangenen Geschäftsjahr zwei neue Märkte dazugewinnen. In Europa erfolgt die Händlerbetreuung in 14 Ländern über 28 Verkaufsniederlassungen. Die restlichen Länder Europas werden mit jeweils einem oder mehreren Importeuren bearbeitet. Insgesamt beschäftigt das österreichische Familienunternehmen rund 810 MitarbeiterInnen (plus 10 MitarbeiterInnen außerhalb von Österreich/Vorjahr), davon 520 am Standort Leonding.



Banner Batterien stellt sich der Mobilität von morgen

Die Elektromobilität hält immer mehr Einzug in die Automobilbranche. Der Batteriehersteller Banner Batterien setzt entsprechend auf diese Entwicklung und arbeitet konsequent an der nächsten Generation der traditionellen Starterbatterien. „Schon heute sind wir Teil der Elektromobilität“, sagt Günter Helmchen. „Nach wie vor kommt kein Elektrofahrzeug ohne konventionelle Starterbatterie für die Versorgung des Bordnetzes aus. Denn alle 12-Volt-Verbraucher im Auto werden mit diesem Akkumulator stabilisiert“, resümiert der Geschäftsführer mit Blick in die Zukunft.