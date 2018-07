Rote Warndreiecke auf weißem Grund werden rund um den Globus als Gefahrensymbole verstanden. Linde Material Handling hat nun ein optisches Warnsystem für Stapler entwickelt, das sich eben jene intuitive Wahrnehmung zunutze macht. Die großflächige Projektion des Linde TruckSpots vereint die Vorteile des BlueSpot mit einer noch stärkeren Warnwirkung.



Mittels LED-Technologie erzeugt der TruckSpot ein 1,25 Meter großes, helles Warnsymbol. Das erscheint im Abstand von circa vier Metern auf dem Boden hinter dem Fahrzeug, optional auch nur bei Rückwärtsfahrt. Fußgänger oder andere Staplerfahrer erkennen anhand des mit einem Staplersymbol versehenen Dreiecks unmissverständlich, dass sich ein Fahrzeug nähert – und weichen unwillkürlich zurück.



„Wir wollten eine eindeutige und selbsterklärende Warnsymbolik entwickeln“, sagt Michael Fuchs, Produktmanager Retrofit Solutions bei Linde Material Handling. Das sei auch ein eindeutiger Kundenwunsch gewesen. Gerade in stark frequentierten Lager- oder Produktionsbereichen und an unübersichtlichen Kreuzungen erhöht der Linde TruckSpot die Sicherheit aller Beteiligten enorm. Die Bedeutung solcher Warnsysteme kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Statistiken der Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik zufolge passieren 65 Prozent aller Unfälle mit Gabelstaplern beim Anfahren von Personen oder Hindernissen.



Ein weiterer Vorteil des TruckSpots: Wie schon beim Linde BlueSpot werden die Logistik-Mitarbeiter nicht durch störende akustische Signale abgelenkt. „Unsere weltweit einzigartige Lösung eignet sich auch ideal für laute Arbeitsumgebungen, in denen die Beschäftigten akustische Warntöne leicht überhören könnten“, betont Fuchs. Dank der ausgefeilten Lichttechnologie entsteht durch den Linde TruckSpot zudem keine Blendwirkung. Die Linde-Lösung steht ab Werk zur Verfügung, lässt sich aber auch unkompliziert nachrüsten. Bei Bedarf kann der Linde TruckSpot sogar mit dem Linde BlueSpot kombiniert werden. „Fährt der Stapler vorwärts, warnt in diesem Fall der BlueSpot, beim Reversieren kommt der TruckSpot zum Einsatz“, erläutert Fuchs.