Riwal liefert´ s

Die Maschine wurde im Rahmen einer Kundenveranstaltung im Juni anlässlich des 50-jährigen Firmenjubiläums von Riwal vorgestellt. Das technische Expertenteam von Riwal unter der Leitung von Nico den Ouden hat eine Teleskoparbeitsbühne des Typs JLG 1350SJP mit Dieselantrieb in eine 100 % elektrisch angetriebene Bühne mit integriertem 400 Volt Batterieladegerät umgerüstet. Die Bühne zeichnet sich durch eine Arbeitshöhe von 43 Metern und eine horizontale Reichweite von 24 Metern aus. Mit einem Geräuschpegel von unter 70 dBA und keinerlei Schadstoffemissionen ist diese Teleskoparbeitsbühne für Kunden eine starke Lösung für sicheres und effizientes Arbeiten in großen Höhen – sowohl im Innen- als auch im Außenbereich.



Von Riwal umgerüstete Maschinen werden entweder in den eigenen Mietpark aufgenommen oder auch an andere Vermieter und Endverbraucher verkauft. Die erste Maschine der umgerüsteten JLG 1350SJP wurde an das dänische Vermietunternehmen Steiness Liftcenter ApS geliefert.



Dessen Inhaber Poul Steiness erklärt: „Mit dem Kauf reagieren wir auf die wachsende Nachfrage nach umweltfreundlichen Maschinen im Markt. Außerdem wollen wir bei grünen Innovationen auf den Baustellen führend sein. Durch den beim Kauf dieses neuen Spezialgerätes von Riwal kommen wir diesem Ziel einen großen Schritt näher. Hinzu kommt, dass die JLG 1350SJP sehr flexibel einsetzbar ist und somit eine hohe Auslastung verspricht. Sie kann sowohl in Außenbereichen, z. B. auf Großbaustellen oder in Innenstädten, als auch im Innern, wie in Konzertsälen und großen Logistikhallen, eingesetzt werden.“