Schachinger Logistik nimmt weiter Tempo auf

Das EBIT wurde gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt und liegt bei über vier Millionen Euro. Deutlich gewachsen ist auch die Eigenkapitalquote. Sie stieg von zuletzt zehn auf nunmehr über 15 Prozent. Damit hat das Unternehmen das Krisenjahr 2015/2016 endgültig hinter sich gelassen. Da Schachinger Logistik auch in das laufende Geschäftsjahr gut gestartet ist, geht das Management davon aus, das Umsatz- und EBT-Niveau halten – oder sogar verbessern – zu können. Deutlich ausbauen will Schachinger seine führende Position in der Branchenlogistik. Dafür werde man strategische Allianzen eingehen und in weiteren Europäischen Märkten verstärkt auf Wachstum setzen.



Hochzufrieden ist Schachinger Logistik-CFO Peter Overkamp, dass man schon im abgelaufenen Geschäftsjahr dem Ziel einer dreiprozentigen Umsatzrendite sehr nahe gekommen ist. Weder Beteiligungsverkäufe noch eine Verkleinerung des Fuhrparks seien dafür notwendig geworden. „Das hervorragende Ergebnis verdanken wir vor allem dem bespiellosen Engagement unserer Mitarbeiter und der Treue unserer langjährigen Kunden“, betont Overkamp. Optimierungen und Straffungen in den operativen und administrativen Prozessen haben sehr schnell die erhoffte Wirkung gezeigt. So haben etwa neue Arbeitszeitmodelle die Effizienz merklich gesteigert. Rückenwind gab es zudem durch die weiter intensivierte Zusammenarbeit mit den Top-Kunden aus Industrie und Handel. „Umsatzzuwächse verbuchen wir in allen unsere Kernbranchen Paketdienstleistungen, Pharma/Healthcare, Baulogistik, Hightech und Transportlogistik. Besonders dynamisch hat sich die Lebensmittellogistik entwickelt“, präzisiert Overkamp. Überraschend groß waren auch die Zuwächse, die der online-Handel gebracht hat. Als Beispiel nennt Overkamp etwa überdurchschnittliche Volumens-Steigerungen im B2C von Baumärkten.