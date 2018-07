Schmalz entwickelt JumboFlex High-Stack

Paletten mit Kartons oder Säcken zu beladen ist mühsam – vor allem in der Höhe. Selbst mit einer manuellen Hebehilfe ist bei 1,70 Metern meist die maximale Stapelhöhe erreicht. Hier schafft der neue JumboFlex High-Stack Abhilfe. Durch seinen langen, drehgelagerten Bedienbügel sind Stapelhöhen bis zu 2,55 Metern möglich – ergonomisch und mühelos für den Anwender. Der High-Stack schöpft damit zusätzliche Potenziale nach oben hin aus, wenn der Lagerraum auf der Ebene knapp bemessen ist. So können beispielsweise Paletten für Container oder LKWs so gepackt werden, dass das verfügbare Volumen optimal ausgenutzt wird. Auch Lasten aus Bodennähe können mit dem neuen Schlauchheber rückenschonend aufgenommen werden. Güter mit einer Mindesthöhe von 30 Zentimetern kann der Anwender mit dem High-Stack in aufrechter Körperhaltung greifen.



Wie die gesamte JumboFlex-Baureihe besitzt auch der High-Stack einen ergonomischen Einhand-Griff zur Steuerung des Schlauchhebers, der sich von Links- wie Rechtshändern intuitiv bedienen lässt. Ein zusätzlicher Bügel dient zur leichteren Führung mit der zweiten Hand – etwa zur exakten Positionierung des Werkstücks in der Höhe. Er lässt sich stufenlos verstellen und somit für jeden Anwender ergonomisch einrichten. Kunden profitieren außerdem von individuellen Konfigurationsmöglichkeiten, denn Schmalz legt die Länge und die Höhe des Bedienbügels passend zur Werkstückgröße und zur benötigten Stapelhöhe aus.