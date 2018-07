Auf Spitzenzeiten vorbereitet

Im neuen Verteilzentrum der Österreichischen Post sorgt der BG Sorter, ausgeführt als Kippschalensorter, der Beumer Group für eine tägliche Sortierung von rund 30.000 Paketen.



Dockt der Lkw zum Entladen an die Halle an, legt ein Mitarbeiter die Pakete auf einen verschieb- und höhenverstellbaren Teleskopgurtförderer. Dieser transportiert die in Form und Gewicht unterschiedlichen Kartons und Päckchen auf einen Beumer Parcel Belt Conveyor. Bereits hier wird das Gewicht jedes einzelnen Packstücks exakt bestimmt.



Dynamisch werden dann die Sendungen auf den BG Sorter eingeschleust. Damit die Anlage die Pakete der richtigen Endstelle zuordnen kann, ist sie mit einer Barcode-Erkennung sowie einem Lasersystem ausgestattet, das das Volumen im Durchlauf ermittelt und das Ergebnis an das übergeordnete Rechensystem meldet. Können Pakete nicht gelesen werden, gelangen sie zu einer Sonderendstelle. Nach ihrer Prüfung und Bearbeitung durch einen Mitarbeiter werden sie zum BG Sorter zurückgeführt.