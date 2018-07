Schneeberger wird Vorstandsmitglied bei Kion

Die Erweiterung des Vorstands um ein fünftes Ressort folgt der im Februar vorgestellten Strategie „Kion 2027“. Mit ihr will die Kion Group ihre führende Position als integrierter Anbieter von Flurförderzeugen und Lagerautomatisierungs-Technologien und -Software weiter ausbauen. Der Konzern treibt mit zahlreichen Initiativen insbesondere digitalisierte Kundenlösungen, Robotik und Automatisierung voran. Auch die eigenen internen Prozesse richtet Kion mit Nachdruck auf die digitalisierte Wirtschaft aus.



Susanna Schneeberger war zuletzt Executive Vice President der Konecranes Plc und als Vorstandsmitglied u.a. für die Konzernstrategie, M&A und Geschäftsentwicklung zuständig. Seit 2015 führte sie - noch als Teil der Terex Corporation - als CEO und Managing Director die globalen Demag-Geschäfte. Von 2007 bis 2014 bekleidete sie Führungspositionen bei der Trelleborg AB, zunächst als Director Strategic Business Development und seit 2011 als Vice President Sales & Marketing für den Geschäftsbereich Industrial Solutions. Davor war sie von 2000 bis 2006 in der Softwareindustrie und von 1997 bis 1999 in einem globalen Medienunternehmen beschäftigt.