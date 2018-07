Damit haben Flottenbetreiber über die Cloud den Zustand kritischer Einzelkomponenten wie Getriebeöl oder Kupplungsscheiben stets im Blick. So können Wartungen vorausschauend geplant, Fahrzeug-Stillstandzeiten verkürzt und Liegenbleiber vermieden werden. Das senkt Kosten und verlängert gleichzeitig die Lebensdauer des Getriebes.



Mit der neuen Predictive-Maintenance-Funktion macht ZF sein modulares Erfolgsgetriebe TraXon bereit für die digitale Zukunft der Nutzfahrzeugbranche. Ab 2019 können Fahrzeughersteller und Flottenbetreiber die Cloud-Lösung einsetzen, um Wartungen vorausschauend zu planen. ZF nutzt dazu Sendemodule, die bereits ab Werk im Fahrzeug verbaut sind und Informationen über den Getriebezustand an die Cloud des OEM weiterleitet. Dabei steht die OEM-Datenplattform in Kontakt mit der ZF Cloud. Letztere erstellt aus den gelieferten Rohdaten detaillierte Berichte über den Zustand der Getriebekomponenten, die vom OEM oder Flottenbetreiber ausgelesen und zur vorausschauenden Planung von Wartungen genutzt werden können.