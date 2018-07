SSI Schäfer realisiert Distributionszentrum

Der Auftrag umfasst neben der Erstellung und Simulation eines optimalen Materialflusskonzeptes insbesondere den Aufbau eines 5-gassigen automatischen Hochregallagers und die Einrichtung eines teilautomatischen, von Fahrerlosen Transportfahrzeugen unterstützten Kommissioniersystems nach dem 2Pick-Konzept von SSI Schäfer. Die Logistiksoftware WAMAS wird alle Vorgänge von der Lager- bis zur Materialflussverwaltung abdecken.



Auf dem rund 160.000 m2 großen Betriebsgelände von Sun Garden in Malanów werden Matratzen, Polster und Boxspringbetten produziert. Die rund 2.800 Mitarbeiter erzielen vor Ort ein Fertigungsvolumen von etwa 22.000 Tonnen pro Jahr, welches pro Tag unter anderem mehr als 15.000 Matratzen in sämtlichen gängigen Größen und Komfortklassen entspricht. Für die Lagerung und innerbetrieblichen Transporte dieser teils sperrigen Produkte kommen überwiegend Großcorletten mit den Abmessungen 2.400 x 2.400 mm und einem Bruttogewicht von bis zu 500 kg zum Einsatz. „Das Lagern, Fördern und Kommissionieren dieser Waren lässt sich mit herkömmlichen Logistiksystemen kaum abdecken“, urteilt Karl-Heinz Wiesch, Projektleiter bei Sun Garden. „Das individuelle und ganzheitliche Logistikkonzept, das SSI Schäfer exakt auf unsere Anforderungen zugeschnitten hat, bietet uns eine absolut effiziente Lösung.“



So sind die 7.600 Stellplätze sowie die Lastaufnahmemittel der Exyz-Regalbediengeräte im Hochregallager ebenso auf die großen Ladungsträger ausgerichtet wie die 30 Fahrerlosen Transportfahrzeuge (FTF), welche die Kommissionierplätze mit den Großcorletten und anderen Ladungsträgern versorgen. Gesteuert vom Flottencontroller fährt die FTF-Flotte die Kommissioniergassen nach einem speziellen Schema ab und ermöglicht künftig eine ergonomische Kommissionierung mit optimierten Laufwegen für die Mitarbeiter. Nach Abschluss des Auftrages werden die Ladungsträger vollautomatisch zur Versandfertigung abgezogen und gewechselt. „Die Einbindung der FTF-Flotte bietet uns eine flexible, barrierefreie und skalierbare Automatisierung der innerbetrieblichen Materialflüsse“, resümiert Ewald Kösters, Geschäftsführer bei Sun Garden. „Damit sind wir mit der ganzheitlichen Logistiklösung von SSI Schäfer für ein weiteres Wachstum optimal aufgestellt.“