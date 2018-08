Schöler erweitert Leistungsportfolio um Linde Safety Scan

Tote Winkel, unübersichtliche Kreuzungsbereiche oder enge Tordurchfahrten: In Logistikbetrieben gibt es viele potenzielle Gefahrenstellen, die aber nicht immer allen Beteiligten bekannt sind. Mit dem Beratungsangebot Linde Safety Scan will Schöler Unternehmen dabei unterstützen, solche Hotspots aufzudecken und die Sicherheit des innerbetrieblichen Fahrzeugverkehrs durch individuell angepasste Lösungswege zu verbessern. Der erste von sechs Schritten umfasst ein detailliertes Briefing. Dabei wird nach Angaben von Schöler geprüft, ob der Kunde aus dem Linde Safety Scan einen Nutzen ziehen kann. „Im Anschluss an das detaillierte Briefing ermitteln und priorisieren wir gemeinsam mit dem Kunden in einem Workshop vor Ort die bestehenden Unfall- und Gefahrenstellen“, berichtet Richard Reisser, Safety Consultant der Schöler Fördertechnik AG. Als Basis hierfür dienen Hallenpläne und eine Begehung der Räumlichkeiten.



Anhand der Analyseergebnisse erstellt der Safety Consultant im dritten Schritt eine laut Schöler „individuelle und herstellerunabhängige Handlungsempfehlung“. Diese kann beispielsweise eine bessere Kennzeichnung der Gefahrenstelle oder den Gebrauch von Warneinrichtungen und Fahrassistenzsystemen beinhalten. Anschließend wählt der Kunde im vierten Schritt die von ihm präferierte Lösung aus. Bei deren Implementierung steht der Safety Consultant auf Wunsch beratend zur Seite. Nach rund drei Monaten ist es Zeit für den fünften Schritt: Die Wirksamkeit der Maßnahmen wird überprüft; gegebenenfalls werden weitere Optimierungen eingeleitet. Im letzten Schritt dokumentiert der Safety Consultant schließlich den erreichten Fortschritt, um das Sicherheitsniveau langfristig zu halten.



Kunden, die den Linde Safety Scan in Anspruch nehmen, verspricht Schöler eine verringerte Unfallhäufigkeit und neben dem effektiven Gesundheitsschutz der Mitarbeiter auch sinkende Kosten für Betriebsunterbrechungen und Reparaturen.