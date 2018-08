Denios vertraut auf Metas Kragarmregale

Der Aufbau einer neuen Fertigungslinie und die damit verbundene Zwischenlagerung von Halbzeugen stellt immer eine große Herausforderung dar. So wie bei Denios, wo für eine neue Fertigungslinie der Raumsysteme zur Lagerung von Gefahrstoffen ein Zwischenlager geplant und umgesetzt wurde. Hier sollte der Produktionsprozess effizient gestaltet sein, so dass man bei der Lagerung der Halbzeuge eine flexible Lösung bei maximaler Raumausnutzung gesucht hat. Nach intensiven Planungen und Gesprächen entscheid sich Denios aufgrund der Bauweise und ihrer flexibel nutzbaren Lagerfläche für die Kragarmregale Meta Multistrong Heavy.



Nach intensiven Planungen von Dominik Kammertöns, Zuständig für die Produktionslogistik bei Denios sowie dem Meta Innen- und Außendienst ist eine vierzeilige Kragarmregalanlage auf Basis des Meta Multistrong Heavy in ein- und doppelseitiger Ausführung entstanden. Mit einer Höhe von 5,60 Metern und einer Länge von über 15 Metern ergibt sich so durch die verschiedenen Ebenen eine Lagerfläche von knapp 500 Metern. Durch die installierten und flächendeckenden Gitterroste wurde eine höchst flexible Lagerungsmöglichkeit für alle denkbaren Gestelle oder Paletten bei einer immer noch hohen maximalen Belastungsmöglichkeit von 600 Kilo je Kragarm realisiert. Zudem sind die Kragarmregale Meta Multistrong Heavy mit den geschraubten und verstellbaren Kragarmen vielseitig auch an zukünftige Anforderungen immer wieder anpassbar.



Neben zwei leichteren Varianten ist das Meta Multistrong Heavy die schwere und durchgehend geschraubte Ausführung der Kragarmregale von Meta-Regalbau. Eine große Spanne der unterschiedlichsten Einsatzbereiche wird bereits mit den Standardvarianten abgedeckt. Hierbei können Kragarmbelastungen bis 3.400 Kilo realisiert werden, da stabile warmgewalzte Profile IPE 80 bis IPE 300 verwendet werden. Gleichzeit ist dieses Profisystem flexibel einsetzbar, da die verschraubten Kragarme in einem Raster von 100 Millimetern jederzeit höhenverstellbar und nachträglich umbaubar sind. Der Kunde kann zwischen vielen Standardabmessungen wählen: Meta Multistrong Heavy gibt es in den Höhen 3.000 bis 7.500 Millimetern, in den Tiefen 400 bis 2.000 Millimetern und mit den Achsmaßen 1.000, 1.250 und 1.500 Millimetern.