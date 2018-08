Neues Hochregallager für französischen Wein

In der Landschaft der französischen Nordvogesen setzt das Unternehmen Les Grands Chais de France (GCF), einer der führenden französischen Wein- und Spirituosenhändler, an seinem Unternehmenssitz in Petersbach einen baulichen Kontrapunkt: Hochregallager nehmen hier in zentraler Lage eine bedeutende Funktion ein, um den weltweiten Export in über 173 Länder abzusichern – bei einer Abfüllkapazität von einer Million Flaschen pro Tag.



Es war nur eine Frage der Zeit, bis das Familienunternehmen hier im Elsass nach 2012 ein weiteres Hochregallager benötigte, um seinen Lagerbedarf mit zusätzlichen 21.200 Palettenstellplätzen zu decken. Bereits beim Bau des ersten Regals dieser Größenordnung setzte der Weingroßhändler auf das österreichische Unternehmen Voestalpine Krems Finaltechnik GmbH. Auch beim neuen Lager bekam voestalpine Krems Finaltechnik den Zuschlag.



Mit lediglich elf Wochen Zeit zwischen Baubeginn und Fertigstellung waren die Logistiker der ausführenden Unternehmen nach eigenen Angaben „bis an den Rand des Machbaren“ gefordert. Matthias Fitz, Projektleiter des Unternehmens: „Wir haben in Petersbach in zwei Schichten gearbeitet, um das Hochregallager fertigzustellen. Allein dank der exakten Lieferungen von Teilen aus unserer eigenen Produktion und von Zulieferern konnten wir den herausfordernden Zeitplan einhalten.“



Wein ist ein sensibles und wertvolles Gut, das gerade bei der Lagerung höchste Sorgfalt verlangt. So gab es beim Projekt besondere Herausforderungen im Bereich Temperierung und Brandschutz. Das neue Palettenlager in Silobauweise hat rund 3000 Quadratmeter Grundfläche und bietet 21.200 Stellplätze für je 3 Industrie- bzw. 4 Euro-Paletten. Das Hochregallager hat 15 Lagerebenen und 4 Lagergassen mit automatischen Regalbediengeräten.