Viastore: Hochregallager für Kaufland

Kaufland bevorratet in seinem Lager in Ilava Lebensmittel sowie Non-Food-Artikel verschiedener Lieferanten zur täglichen Auslieferung an alle Filialen in der Slowakei. Um die Warenverfügbarkeit zu steigern, liefert und installiert Viastore ein doppeltiefes automatisches Hochregallager in Silo-Bauweise, das Platz für 26.800 Paletten bietet. Sieben Regalbediengeräte vom Typ viapal sollen für eine optimale Ein-, Um- und Auslagerung der Produkte sorgen.



„Die Regalbediengeräte sind mit Sensoren ausgestattet, die den Maschinenzustand erfassen. Dank dieses Condition Monitorings können wir Verschleißerscheinungen frühzeitig erkennen und beseitigen. Das ermöglicht eine hohe Effizienz und Sicherheit“, erklärt Viastore-Projektmanager Wolfgang König. Im Laufe der jahrelangen Zusammenarbeit hat Viastore bereits zahlreiche Hochregallager für Kaufland realisiert, zum Beispiel in Deutschland, Polen und Rumänien. „Viastore sorgt dafür, dass die Paletten kompakt gelagert und schnell ein- und ausgelagert werden können“, freut sich Kaufland-Projektleiter Tobias Thalheimer. Die Fertigstellung ist für Ende 2019 geplant.