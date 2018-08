Eurodis zeichnet beste Logistikdienstleister aus

„In den ersten sechs Monaten des Jahres stieg die Zahl der Sendungen im Eurodis-Netz um elf Prozent“, sagt Peter Umundum, Beiratsvorsitzender von Eurodis und Vorstand der Österreichischen Post AG. „Mit dieser zweitstelligen Zunahme haben wir uns stärker als der Markt entwickelt. Und wir sind zuversichtlich, dieses Tempo auch in der zweiten Jahreshälfte durchhalten zu können.“



„Der Hauptgrund für das starke Wachstum von Eurodis ist der klare Fokus auf Service und Qualität, den wir durch interne Wettbewerbe und Vergleiche fördern“, sagt Christian Knoblich. Er ist Geschäftsführer der Eurodis GmbH, Weinheim, die das Transportnetz für Pakete und Paletten steuert. Deshalb hat Eurodis in diesem Jahr erstmalig auch einen Preis für die beste Partner-Unterstützung ausgelobt. Der erste Gewinner ist der ungarische Logistikdienstleister Express One. „Weil wir ein europäisches Netz starker nationaler Partner sind, bedeutet die gegenseitige Unterstützung der Partner eigentlich Kundendienst“, ergänzt Knoblich. „Und weil Kundendienst ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal im Wettbewerb zu anderen Netzen ist, haben wir ein System entwickelt, mit dem wir kontinuierlich messen, wie schnell und detailliert unsere Mitglieder Anfragen von Partnern beantworten und zeichnen die besten Unternehmen in diesem Bereich auf unserer Jahreskonferenz aus.“



Ein weiterer Wettbewerb dient dem internen Vergleich und der Anerkennung der besten Dienstleistungsqualität aller Partner. Diesen Preis hat die deutsche trans-o-flex Express in diesem Jahr zum zweiten Mal hintereinander gewinnen können. Die dritte Auszeichnung für das beste Verkaufsteam ging ebenfalls zum zweiten Mal in Folge an die slowakische In Time. Alle Gewinner wurden diesmal in Rom ausgezeichnet, wo die diesjährige Eurodis-Jahreskonferenz vom italienischen Partner SDA Express organisiert worden ist.



Hintergrund zu allen Preisen: Gemessen wurde in jeder Kategorie die Performance über ein ganzes Jahr, nämlich von Juni 2017 bis Mai 2018. Jeder Vergleich basiert auf klaren, festgelegten Kriterien.



Beste Qualität:

Gold für trans-o-flex, Deutschland

Silber für Bonafide, Schweiz

Bronze für In Time, Tschechien



Bester Support:

Gold für Express One, Ungarn

Silber für In Time, Tschechien

Bronze für trans-o-flex, Deutschland



Bestes Sales Team:

Gold für In Time, Slowakei

Silber für Österreichische Post, Österreich

Bronze für Interoute, Luxemburg