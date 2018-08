SSI Schäfer kooperiert mit DS Automotion

Seit über 30 Jahren ist DS Automotion auf die Entwicklung und Produktion hochdynamischer FTS spezialisiert und hat sich zu einem weltweit führenden Hersteller in diesem Segment entwickelt. Im Fokus stehen dabei die Branchen Automotive, Hospital & Healthcare, Agriculture und Industry sowie innovative Logistik 4.0 Applikationen. Das Leistungsangebot des FTS-Spezialisten umfasst Systemrealisierungen, welche auf individuellen Kundenanforderungen basieren. Zudem werden Serienfahrzeuge zur Ergänzung der Produktpalette automatisiert.



„Wir erweitern mit dieser Beteiligung unser bestehendes FTS-Portfolio, welches mit der MoTuM-Organisation bereits für zahlreiche Implementierungen von 2Move® oder 2Store® Applikationen steht“, so Rob Schmit, EVP Technology & Innovation bei SSI Schäfer. Diese Kompetenzen erhalten mit der neuen Partnerschaft nun signifikante Impulse hinsichtlich der Varianz an Fahrzeugtypen, der Expertise in Navigationstechnologie sowie der übergreifenden Projektabwicklung.



„Mit dieser Akquisition erhöhen wir unsere Marktabdeckung in diesem strategischen und vom Markt geforderten Zukunftsfeld“, erläutert Michael Mohr, EVP Sales bei SSI Schäfer. „Dabei setzen wir künftig verstärkt auf die Abwicklung spezifischer Kommissionier- und Transportaufgaben mit FTS und bauen die Lösungskompetenz in der Intralogistik durch die Expertise von DS Automotion in der kundenindividuellen Gerätekonfiguration weiter aus.“