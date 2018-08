„Wenn Logistiker die Möglichkeiten der Digitalisierung konsequent nutzen, werden sie den Kundenservice optimieren, die Transparenz erhöhen und die Qualität steigern. Mit verbesserten Prozessen gehen außerdem deutliche Kosteneinsparungen einher. Allerdings lassen sich viele in der Branche die Chancen der Digitalisierung entgehen oder setzen sogar immer noch auf Stift und Handzettel anstatt auf Apps und innovative Software“, sagt Franz Renger, Logistikexperte der Kratzer Automation AG.



Auf dem „IT drives logistics Meet-Up 2018“ macht Kratzer Automation gemeinsam mit renommierten Experten aus der Branche den Reality Check. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie man heute schon verfügbare Technologien in der Praxis wirklich sinnvoll einsetzt. Ebenso wird diskutiert, welche Entwicklungen für die Zukunft zu erwarten und wie diese einzuschätzen sind.



Moderieren wird die Veranstaltung die prominente TV-Journalistin Valeska Homburg, die insbesondere durch zahlreiche Sportsendungen aus der ARD bekannt ist.



Die Teilnahme am „IT drives logistics Meet-Up 2018“ der Kratzer Automation AG ist kostenfrei.

Anmeldung hier: https://www.kratzer-automation.com/logistics/de/meta-menu/kontakt/anmeldung-roadshow