Neuer Geschäftsführer bei Spanset

Damit hat Spanset den Wunschnachfolger für Hans-Josef Neunfinger gefunden, der mittelfristig seinen Ruhestand plant. Patrick Schulte verantwortet die kaufmännische Geschäftsführung inklusive der Fertigung und vertritt die deutschen Gesellschaften und Beteiligungen in der Unternehmensgruppe. Der gelernte Groß- und Außenhandelskaufmann Andreas Höltkemeier begann seine Karriere bei Strenge GmbH & Co. KG. Dort baute er den Fachbereich „Hebe- und Zurrtechnik“ und das globale Key-Account-Management auf. Als Gesamtvertriebsleiter verantwortete er unter anderem die Fachbereiche Verpacken, Reinigen, Heben & Zurren sowie den Arbeitsschutz. Zuletzt war Höltkemeier Geschäftsführer (CEO) der Inapa Packaging GmbH in Hamburg.



Ziel des erfahrenen Vertriebsexperten ist der Aufbau einer modernen und effizienten Vertriebsstruktur zu der auch die Entwicklung einer eCommerce-Strategie und ein intensiviertes Cross-Selling der verschiedenen Warengruppen gehören. Daneben will Höltkemeier die Marktanteile besonders innovativer Hochleistungsprodukte weiter ausbauen.