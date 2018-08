Rabenhorst setzt auf Klinkware

Die bestehende Klinkhammer Lagerverwaltungssoftware im automatischen Hochregallager wird an die neue Software Generation Klinkware angebunden, das neue Logistikzentrum in Anhausen sowie die manuellen Außenlager durch Klinkware verwaltet. Klinkware mit seiner Datenbank unter Microsoft SQL Server wird an das bestehende ERP System angebunden.



War die aktuelle Klinkhammer-Software bisher nur für die Verwaltung und Steuerung des automatischen Durchlauflagers in Unkel verantwortlich, wird Klinkware nunmehr für die komplette Wareneingangsabwicklung und Kommissionierung ausgerollt. Das Durchlauflager wird ebenso integriert wie zusätzliche 3.500 Stell- und Kommissionierplätze im Logistikzentrum Anhausen. Die Anbindung von zwei weiteren Außenlagern bei Dienstleistern erfolgt teils online und teils per EDI. Klinkware wird hierbei nicht nur die Anforderungen des Lebensmittelhandels umsetzen, beispielsweise die Beachtung von Chargen und Mindesthaltbarkeitsdaten, sondern u.a. auch mehrstufige Nachschubketten, die Displayfertigung und Sonderbearbeitungen abbilden.



Klinkware erweitert seine Datenbankpalette um den Microsoft SQL Server, um die Leistungsfähigkeit kosteneffektiv zu gewährleisten. Mithilfe einer skalierbaren, hybriden Datenbankplattform, in der Features wie arbeitsspeicherinterne Leistung, erweiterte Sicherheit und datenbankinterne Analysen integriert sind, ist der Microsoft SQL Server bestens für komplexe Anforderungen eines Warehouse Management Systems geeignet.



Mit Klinkware werden mehrere Außenlager verwaltet. Die manuell bedienten Außenlager sind eigene als auch externe Nachschub-Lager bei Speditionen und Großhändlern, die entweder den regionalen Handel direkt versorgen, oder über die Zusammenführung von Aufträgen zentral aus einem Lager versandt werden können. Jeder Artikel kann somit in jedem der verschiedenen Lager geführt und gehandhabt werden. Durch die Möglichkeit, Artikel überall zu lagern, dienen die Außenlager als Überlaufbereiche für Artikel, die in der Zentrale aufgrund der Lagerkapazität nicht aufgenommen werden können. So ist es möglich, größere Produktionschargen aufzuteilen, den Übervorrat auszulagern und direkt zu versenden.